1500 أجنبي يفرون من منازلهم جراء أعمال العنف في جنوب أفريقيا

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

غادر نحو 1500 مهاجر ولاجئ في جنوب أفريقيا منازلهم هرباً من أعمال عنف ضد أجانب، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة. وقال شارلي ياكسلاي، الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في لقاء إعلامي بجنيف، إن «1500 مواطن أجنبي على الأقل هم أساساً من المهاجرين، ولكن أيضاً من اللاجئين وطالبي اللجوء، أُجبروا على مغادرة منازلهم بسبب العنف».

وأوضح أن 800 منهم، من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، حاولوا اللجوء إلى قاعات عامة في بلدة كاتيلهونغ الواقعة على بعد 35 كلم شرقي جوهانسبورغ، مشيراً إلى أن الكثيرين منهم يرغبون في العودة إلى بلدانهم، ويقولون إنهم ما عادوا يشعرون بالأمان في جنوب أفريقيا.

ولفت الناطق باسم المفوضية إلى أن العاملين في المفوضية تلقّوا، خلال الأسابيع الماضية، عدداً متزايداً من الاتصالات عبر خطوطها الهاتفية الطارئة.