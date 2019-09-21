نيجيريا تتهم منظمة إنسانية «بمساعدة الإرهابيين» وتغلق مكاتبها

المصدر: أبوجا - ا ف ب

اتهم الجيش النيجيري منظمة «العمل ضد الجوع» (أكسيون كونتر لافان) الفرنسية غير الحكومية بمساعدة الإرهابيين عبر تأمين الغذاء والدواء لهم شمال شرقي البلاد الذي يشهد تمرداً، حيث قرر إغلاق مكاتبها.

وأكد الكولونيل عيسى آدو في بيان أن «الأنشطة الهدامة لمنظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية تواصلت رغم العديد من التحذيرات لها لكي تتوقف عن مساعدة وتشجيع الإرهابيين وانتهاكاتهم».

وندد الناطق باسم عملية «لافيا دول» لمكافحة الجماعات المتطرفة في شمال شرق البلاد بـ«الممارسات غير السليمة» التي تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية في المناطق التي تشملها العملية.

وتابع أن منظمة العمل ضد الجوع «أعلنت كياناً غير مرغوب فيه لمساعدتها إرهابيي بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا عبر توفير الغذاء والدواء لهم».

وبدون إخطار أو تقديم أسباب، أجبرت شاحنات للجيش موظفي المنظمة على إخلاء وإغلاق مكاتبهم في مايدوغوري في ولاية بورنو وفي داماتورو في ولاية يوبي المجاورة. وأكد مدير منظمة «العمل ضد الجوع» في نيجيريا شاشوات ساراف إغلاق المكاتب ف . وقال «نحن متفاجئون جداً».