حكومة ميركل تتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير متعلقة بالمناخ

المصدر: برلين - أ ف ب

اتفقت أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل على استراتيجية حول المناخ بعد محادثات ماراثونية بدأتها مساء أول من أمس، كما أفادت مصادر قريبة من الحكومة، فيما جاب المتظاهرون الشوارع في مسيرات طلباً للتغيير.

وقال مصدر مقرب من الحكومة «حصل اتفاق مع الكثير من الإجراءات وآلية تحقق سنوية» تهدف الى ضمان أن أهداف خفض انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة ستتحقق.

وتضم الخطة التي كشف عنها أمس الجمعة مجموعة من التدابير، من معالجة الانبعاثات في قطاعي الطاقة والصناعة إلى حوافز للسيارات الكهربائية ذات الانبعاثات المعدومة أو وسائل النقل العام، لكن بعد جلسة ماراثونية استمرت طوال ليل الخميس الجمعة، ظلت ميركل وقادة سياسيون آخرون في طريق مسدود.

وحثّ لارس كلينغبايل الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومة على التحلي بالصبر. وقال إنّه «من الأفضل التفاوض لمدة ساعة إضافية والحصول على حزمة إجراءات مناخية طموحة في النهاية». وفيما كان السياسيون في الداخل، رفع المتظاهرون في الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا لافتات وملصقات ملونة في أكبر موجة دولية للإضرابات من أجل المناخ.