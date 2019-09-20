أمريكا تفرض عقوبات على البنك المركزي لإيران ردا على هجمات أرامكو

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني ردا على اعتداءات مطلع الأسبوع التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية.

وذكر ترامب للصحفيين عقب اجتماع برئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إنها "العقوبات الأكبر التي يتم فرضها على الإطلاق... لم نفعل ذلك أبدا على هذا المستوى."

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الخطوة ستقلص التمويل بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. وهي خطوة مثيرة للجدل إذ أن فرض عقوبات على البنك المركزي قد تحد أيضا من القدرة على استيراد مواد إنسانية إلى البلاد.

وأوضح ترامب إنه سيلتقي اليوم الجمعة بمستشاريه للأمن القومي لبحث مزيد من الردود على الهجمات على المنشآت النفطية السعودية التي تلقي الولايات المتحدة مسؤوليتها على إيران.