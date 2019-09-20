كاراكاس تدعو واشنطن لإعادة الاتصالات الدبلوماسية

المصدر: كراكاس - أ.ف.ب

دعت الحكومة الاشتراكية التي يقودها نيكولاس مادورو في فنزويلا الولايات المتحدة إلى استئناف اتصالات دبلوماسية مع كاراكاس بعد بدء محادثات مع أحزاب في المعارضة تشكل أقلية.

وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز للصحافيين في كراكاس أنه من المنطقي بالنسبة إلى واشنطن أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة مادورو. وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في 23 يناير الماضي بعد اعتراف واشنطن بالمعارض خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.

وقالت رودريغيز، إنه لم يتبقَ أمام واشنطن سوى «طريق واحد» هو «التفاوض والاتصالات الدبلوماسية» بعد «إخفاق مشاريعها» لطرد الرئيس مادورو من السلطة. وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا والدائرة المقرّبة من مادورو.