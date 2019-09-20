وفاة حامل أو رضيع كل 11 ثانية في العالم

المصدر: نيويورك - رويترز

كشفت بيانات للأمم المتحدة، أمس، تراجعاً واضحاً في أعداد الوفيات بين النساء والأطفال حديثي الولادة في العالم بفضل ما طرأ من تحسّن على الرعاية الصحية، لكنها أشارت مع هذا إلى وفاة رضيع أو حامل كل 11 ثانية حالياً.

وأظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، وهما تابعتان للأمم المتحدة، أن وفيات الأطفال انخفضت بنحو النصف منذ العام 2000، وأن وفيات النساء المتصلة بالحمل والولادة تراجعت أكثر من الثلث لأسباب تعود في معظمها للتحسّن الذي طرأ على إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة بأسعار معقولة.

غير أن أحدث البيانات أظهرت أيضاً أن 6.2 ملايين طفل توفوا في أنحاء العالم عام 2018 قبل بلوغهم سن 15 عاماً، كما بينت وفاة أكثر من 290 ألف امرأة نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة في عام 2017. وكان 5.3 ملايين طفل من المتوفين دون الخمس سنوات، وتوفي غالبيتهم في الشهر الأول من حياتهم. و

قالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية ليونيسف، في التقرير: «مهارة المختصين في مساعدة الأمهات والأطفال حديثي الولادة أثناء فترة الوضع إضافة لتوفر الماء النظيف والتغذية المناسبة والأدوية الأساسية والتطعيمات يمكن أن تصنع فارقاً بين الحياة والموت». وحضت الحكومات وكبار المسؤولين عن الصحة على الاستثمار في الخدمات الصحية لفعل «كل ما يلزم لإنقاذ هذه الأرواح الغالية».