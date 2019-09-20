بريطانيا ترفض مهلة أوروبية بشأن «بريكست»

المصدر: هلسنكي، لندن - أ.ف.ب

طلبت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي، أمس، من لندن تقديم اقتراح اتفاق مكتوب بحلول أواخر الشهر الجاري بشأن «بريكست» بهدف تفادي خروج بدون اتفاق، لكن لندن سارعت إلى رفض تلك المهلة التي حددتها هلسنكي.

وصرّح ناطق باسم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون للصحافيين، «سنقدم حلولاً مكتوبة رسمية عندما نكون جاهزين، ولكن ليس بحسب مهلة مصطنعة».

وفي وقت سابق أمس، نبه رئيس الوزراء الفنلندي انتي ريني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن أمام لندن حتى نهاية سبتمبر الجاري لتقديم عرض اتفاق خطي في شأن «بريكست».

وقال ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء: «من وجهة نظر رئيس الوزراء ريني على المملكة المتحدة أن تقدم اقتراحاً خطياً بحلول نهاية سبتمبر الجاري».

ودعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي لندن، أول من أمس، إلى «عدم التظاهر بالتفاوض» لتجنّب بريكست بلا اتفاق، وحذّروا المناهضين البريطانيين للمشروع الأوروبي من أنّه سيتوجب عليهم تقديم حسابات إلى مواطنيهم.

ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر إلى أنّ «خطر لا اتفاق لا يزال واقعياً جداً»، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.