جلد ثلاثة أزواج في إندونيسيا بتهمة العناق علناً

المصدر: ا ف ب

نفّذت السلطات في إقليم أتشيه في إندونيسيا الخميس عقوبة الجلد بحق ثلاثة أزواج أدينوا بتهمة انتهاك الشريعة المطبّقة في الإقليم بعدما ضبطوا وهم يتعانقون في أماكن عامة.

وعلى الرّغم من الإدانات الدولية للجلد، فإن تنفيذ هذه العقوبة أمر شائع في أتشيه، الإقليم المحافظ الواقع في جزيرة سومطرة والوحيد الذي يطبق الشريعة الإسلامية بين سائر أقاليم أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.

والخميس وقف جلّاد ملثّم حاملاً سوطه أمام أحد مساجد مدينة باندا، عاصمة الإقليم، أمام جمع من الناس، وأخذ ينزل العقوبة بالرجال الثلاثة والنساء الثلاث، كل بحسب دوره.

وتراوحت العقوبة للمدانين بما بين 20 و22 جلدة، علماً بأنهم قضوا جميعاً أشهراً في السجن بسبب "الجريمة" نفسها.

وبسبب شدّة الألم فقدت إحدى النساء الثلاث وعيها على مرأى من المتفرجين الذين تجمهروا بالعشرات، بمن فيهم طلاب ماليزيون كانوا في زيارة للإقليم.

وقال أحد هؤلاء الطلاب ويدعى محمد رشدي لوكالة فرانس برس "أنا متوتّر لأن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أمراً مماثلاً".

وأضاف "لكن هذا يمكن أن يكون درساً مهماً بالنسبة لنا نحن الأجانب للامتثال للقوانين المحلية".

من جهته كرّر أمين الله عثمان، رئيس بلدية مدينة باندا، التأكيد على أنّ هذه العقوبة هي وسيلة ناجعة لردع المخالفين، محاولاً في الوقت نفسه طمأنة السياح الراغبين بزيارة المدينة.

وقال "نحن نواصل إخبار الزائرين بعدم الخوف من زيارة باندا آتشيه ... لأنك إذا لم تنتهك القانون فلن تتعرض للجلد".