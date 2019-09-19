اعتقال روسي حاول إبعاد بوتين عن طريق السحر

المصدر: د ب ا

احتجزت قوات الأمن الروسية ساحرا سيبيريا اليوم الخميس، عبر البلاد باتجاه العاصمة موسكو لإبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السلطة طريق ممارسة السحر.

وأفادت الأنباء أن ألكساندر جابيشيف /51 عامًا/، الذي يعتنق عقيدة الشامانية السيبيرية القديمة للتفاعل مع عالم الأرواح، سار لعدة آلاف من الكيلومترات في رحلته إلى العاصمة الروسية.

وتم اعتقال جابيشيف أثناء توقفه للتخييم بالقرب من الطريق السريع في منطقة بورياتيا بشرق روسيا، على الحدود مع منغوليا.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان إنه كان مطلوبًا بتهمة لم يكشف عنها في منطقة أخرى، ياكوتيا، في أقصى شرق روسيا.

وأدانت منظمة العفو الدولية، اعتقال جابشيف ووصفته بأنه اختطاف، قائلة: "قد تكون تصرفات الشامان غريبة الأطوار نوعا ما، ولكن رد السلطات الروسية كان غريبا للغاية. هل يخافون حقًا من قوته السحرية؟"