ترامب يرشح روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي

المصدر: أ ف ب

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن روبرت أوبراين، الداعي إلى "تحقيق السلام عبر القوة"، لمنصب مستشار الأمن القومي خلفاً لصقر الحرب جون بولتون في ظلّ أزمة مع إيران.

وكتب ترامب على تويتر "يسعدني الإعلان عن تسمية روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي". وأضاف "لقد عملت مع روبرت بجدّ ولوقت طويل، سيقوم بعمل رائع!".

وكان ترامب قد قال في اليوم السابق "أعتقد أنه رائع" مبدياً حماسته لوضع اسم هذا المحامي والدبلوماسي غير المعروف للرأي العام من بين أسماء الاوفر حظا لتولي هذا المنصب الهام في البيت الأبيض.

وسيكون أوبراين في حال الموافقة على ترشيحه المستشار الرابع للأمن القومي في عهد ترامب.

وأقال ترامب جون بولتون المعروف بشاربيه وتفضيله خيار الحرب في 10 أيلول/سبتمبر، مشيراً إلى خلافات عديدة بينهما في ملفات حساسة.

وكان بولتون ينظر بسلبية لرغبة الرئيس الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته في الحوار مع أعداء الولايات المتحدة، مثل الرئيس الإيراني حسن روحاني والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أو حركة طالبان الأفغانية.

واختلف بولتون أيضاً مع وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أثبت أنه الرجل القوي للدبلوماسية الأميركية في عهد دونالد ترامب.

وعند استشارته بشأن المستشار الجديد، شجع بومبيو على اختيار أحد مرشحيه الذي عمل معه في وزارة الخارجية.

وعمل روبرت أوبراين مع جون بولتون عندما كان سفيراً في الأمم المتحدة، لكن رؤيته المحافظة للسياسة الخارجية تبدو أكثر توافقاً مع رؤية دونالد ترامب.

ورحب كذلك السيناتور ميت رومني الذي شارك المستشار الجديد في حملته للرئاسة عام 2012 والمنتقد لترامب، بتسمية أوبراين "الرجل صاحب أعلى درجة من النزاهة" للمنصب.