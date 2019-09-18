نتانياهو: سأمنع تشكيل حكومة "معادية للصهيونية"

المصدر: وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيبدأ مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي وسيعمل على منع تشكيل "حكومة معادية للصهيونية".

وفي أول تعليق له عقب ظهور مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات التشريعية ، قال نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاءأمام حشد من أنصاره إن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية" ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لأنصاره :"سنقف معا ، متحدين نواجه المهام التي أمامنا.. إسرائيل في لحظة تاريخية ، تواجه فرصا وتحديات معا".

وأظهرت مؤشرات أولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي أجريت أمس الثلاثاء تقدم تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس بفارق ضئيل عن قائمة الليكود التي يتزعمها نتنياهو ، بينما حلت القائمة المشتركة للأحزاب العربية في المرتبة الثالثة ، وجاء حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان رابعا.

وتعني هذه النتيجة أن أيا من التكتلات الانتخابية استطاعت تأمين الأغلبية في البرلمان (الكنيست) اللازمة لتشكيل الحكومة.

