ضبط 16 طناً من زيت الزيتون البكر المغشوش

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 16 طنا مغشوشا، من زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يتم استخدامه في المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الأغذية بالجملة في إقليم توسكانا الايطالي.

وقالت إدارة سلامة الأغذية التابعة لقوات الدرك الايطالية (كارابينييري)، في بيان لها، إن المحتالين أضافوا ملونات إلى زيت فول الصويا الأرخص سعرا، لبيعه كزيت زيتون بكر عالي الجودة.

وأضافت أن المنتج المغشوش لا يمثل أي خطر على صحة الإنسان.

وقد تم إنتاج الزيت المغشوش في منطقة بوليا بجنوب البلاد.

وقالت الشرطة إن الشخص الذي يدير المنشأة التي يتم إنتاج الزيت فيها، قد وضع قيد الاقامة الجبرية، وأن هناك العديد من الاشخاص الاخرين قيد التحقيق.