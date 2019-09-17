طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على تجمع انتخابي تابع للرئيس الأفغاني

المصدر: د ب ا

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم باروان في أفغانستان.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد القول إن انتحاريا فجر المتفجرات التي بحوزته بالقرب من تجمع انتخابي في مدينة شاريكار.

وقال مجاهد إن التفجير تسبب في وقوع خسائر في صفوف القوات الأمنية.

وقال مسؤولون في إقليم باروان إن الانفجار الذي استهدف تجمعا انتخابيا تابعا للرئيس الأفغاني أشرف غني تسبب في مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة ما لايقل عن 30 معظمهم من المدنيين.

اقرأ أيضا:

مقتل 24 شخصا على الأقل في تفجير انتحاري بمسيرة انتخابية للرئيس الأفغاني