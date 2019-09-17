غوايدو يعلن انهيار المحادثات مع حكومة مادورو

المصدر: كراكاس، مدريد - وكالات

أكد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، أن الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو برعاية النروج انتهى بسبب رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال غوايدو في بيان نشره فريقه: «مادورو تخلى عن المفاوضات بأعذار واهية: بعد أكثر من 40 يوماً رفض خلالها مواصلة الحوار، نؤكد أن آلية الحوار في بربادوس انتهت».

وكانت المفاوضات التي بدأت بين الحكومة والمعارضة في مايو برعاية النروج في أوسلو ثم في بربادوس، تعثرت في 7 أغسطس حين علق الرئيس نيكولاس مادورو مشاركة ممثليه رداً على عقوبات أمريكية جديدة بحق فنزويلا. وأضاف البيان: «الذين اغتصبوا السلطة عطلوا المخرج السلمي للأزمة رافضين التفاوض والاقتراح المنطقي الذي عرضه وفدنا لإنهاء النزاع». وأكد مادورو تأييد «أي حل ينهي معاناة الشعب الفنزويلي».

وأعيد انتخاب مادورو لولاية ثانية في 2018 بعد اقتراع قاطعته المعارضة التي رفضت نتائجه، كما قسم من الأسرة الدولية.

وكان غوايدو رئيس البرلمان المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، أعلن نفسه في يناير الماضي رئيساً بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به حوالي 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة.