تايوان وجزر سليمان تتبادلان قطع العلاقات الدبلوماسية

المصدر: تايبيه - وكالات

أعلن وزير خارجية تايوان جوزيف وو، أمس، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع جزر سليمان، لأن الجزيرة قررت تحويل الاعتراف إلى الصين.

وكان رئيس وزراء جزر سليمان ماناسي سوجافاري قرر خلال اجتماع وزاري، أمس، إنهاء العلاقات التي استمرت 36 عاماً مع تايوان، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية في تايوان.

وبعد صدور هذا القرار، يصبح عدد الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع تايوان 16 دولة، تشمل خمس دول جزر بالمحيط الهادي. ويشار إلى أن مبدأ «صين واحدة» الذي تتبناه بكين يتطلب من الدول الأخرى تجنب الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بتايوان، إذا أرادت إقامة علاقات كاملة مع الصين.

وقال وزير خارجية تايوان في مؤتمر صحفي «ندين بشدة هذا القرار. سوف ننهي على الفور كل مشاريع التعاون الثنائية القائمة». وأضاف أن قرار حكومة جزر سليمان جاء مخالفاً لإرادة شعبها، مثلما ظهر في استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت هناك.