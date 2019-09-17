مناورات روسيّة ضخمة بمشاركة 128 ألف جندي

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

بدأت روسيا، أمس، تدريبات عسكرية واسعة يشارك فيها 128 ألف جندي وجيوش العديد من الدول الحليفة بينها الهند والصين.

وستستمر تدريبات «سنتر-2019» حتى السبت وتجري في الأورال وسيبيريا وبحر قزوين.

وتستخدم في التدريبات أكثر من 20 ألف قطعة عسكرية و15 سفينة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتجري روسيا تدريبات هائلة بشكل منتظم في مناطق مختلفة من البلاد. والعام الماضي أجرت تدريبات «إيست-2018» التي شارك فيها 300 ألف جندي، وكانت أكبر تمارين في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقالت الوزارة، إن الهدف من هذه التدريبات هو «العمل على استخدام مجموعة من القوات المسلحة لحل قضايا مكافحة الإرهاب الدولية، وضمان الأمن العسكري في اتجاه آسيا الوسطى الاستراتيجي».

وستركز المرحلة الأولى من التدريبات المؤلفة من مرحلتين على قضايا مكافحة الإرهاب وإحباط هجوم جوي. وخلال المرحلة الثانية ستهاجم القوات عدواً مفترضاً. ويشارك في التدريبات جنود من الهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.