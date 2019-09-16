البحث عن عشرات المفقودين في الهند إثر غرق مركب

المصدر: أ ف ب

تجري السلطات الهندية عملية بحث وإنقاذ واسعة الإثنين للعثور على 39 شخصًا فقدوا بعدما غرق مركبهم السياحي في نهر سريع الجريان.

وأفادت الشرطة أنه تم انتشال ثماني جثث، بعدما كانت تحدثت في حصيلة سابقة عن انتشال 12 جثة، عقب الحادثة التي وقعت في نهر غودفاري في ولاية أندرا برديش الأحد.

وكان المركب يقل 73 راكبًا، تم إنقاذ 26 منهم، بحسب المسؤول في الشرطة المحلية عدنان اسمي.

وانخرط نحو 300 عنصر استخدموا قوارب ومروحيات في عملية البحث الإثنين بينهم عناصر من البحرية الهندية وقوة الاستجابة للكوارث الوطنية.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع وصول فريق خاص للغطاسين مجهّز بمعدات تكشف الموجات الصوتية في وقت لاحق الاثنين من ولاية أوتاراخند الشمالية.

وكانت السفينة متجهة إلى منطقة شهيرة للنزهات عندما انقلبت.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن وزير رفيع في أندرا برديش قوله إن المركب لم يكن يملك رخصة وإذنًا لنقل السيّاح في الأوقات التي يكون منسوب مياه النهر مرتفعًا فيها.

وتعود الأسباب الرئيسية لمعظم كوارث القوارب في الهند إلى ضعف اجراءات السلامة والاكتظاظ، خاصة في هذه الفترة من السنة التي تكثر فيها الأمطار.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه بشأن الحادثة.