أنقرة تتسلم البطارية الثانية من «إس 400»

المصدر: أنقرة - رويترز

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها استكملت، أمس، استلام البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، وأن تشغيل المنظومة سيبدأ في أبريل 2020.

ونشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا لتلك المنظومة التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتناسب مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، وتشكل خطرا على طائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن.

وجرى تسليم الأجزاء الأولى من المنظومة لأنقرة في يوليو رغم تحذيرات من عقوبات أمريكية محتملة. كما أخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إف-35.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن تسليم البطارية الثانية اكتمل، وإن العمل جار لتركيب الأنظمة وتدريب الأفراد على استخدامها، مشيرة إلى اعتزامها تشغيل إس-400 في أبريل من العام المقبل.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع (سي.إن.إن ترك) إن تركيا ستكون منفتحة على شراء أنظمة باتريوت التي تصنعها رايثيون الأمريكية أيضا.

كما ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه سيناقش شراء صواريخ باتريوت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.