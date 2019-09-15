سنودن يرغب في اللجوء إلى فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكّد إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، الذي سرّب تفاصيل برنامج تجسس في الولايات المتحدة، أنه يرغب كثيراً في منحه لجوءاً إلى فرنسا، كما ورد في فقرات من مقابلة مع الإذاعة الفرنسية «فرانس إنتر» نُشرت، أمس.

وقال سنودن، اللاجئ في روسيا حالياً: «لا نريد أن تصبح فرنسا مثل هذه الدول التي لا تحبونها، أكثر ما يُحزن في هذه القصة هو أن المكان الوحيد الذي يمكن فيه لمبلغ أمريكي أن يتكلم، ليس في أوروبا، بل هنا في روسيا». وأضاف: «طلبت اللجوء إلى فرنسا في 2013 في عهد الرئيس فرنسوا هولاند، بالتأكيد أرغب كثيراً في أن يمنحني إيمانويل ماكرون حق اللجوء».

وكان سنودن طلب الحماية من نحو عشرين دولة بينها فرنسا وألمانيا، رفضت جميعها طلبه لسبب أو آخر.