صدامات في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - أ.ف.ب

في مشاهد تعكس تصاعد حدة الانقسام في هونغ كونغ بعد شهور من اندلاع التظاهرات، وقعت صدامات، أمس، في مركز تسوق بين معارضي بكين وأنصارها الذين استخدموا الأعلام الصينية لمهاجمة خصومهم.

وهاجم رجال رفعوا الأعلام الصينية وارتدوا قمصاناً كُتب عليها: «أحب شرطة هونغ كونغ» في منطقة فورتريس هيل، أمس، أشخاصاً يُعتقد أنهم متظاهرون مؤيدون للديمقراطية.

وأظهرت عدة تسجيلات مصوّرة مجموعة من الأشخاص يهاجمون شبّاناً باستخدام أعلام كبيرة على أعمدة وقاموا بلكمهم وركلهم، ما أثار ذعر الناس من حولهم الذين هرعوا إلى الفرار من المكان. واندلعت صدامات أخرى بين أنصار بكين والفريق الآخر في أموي بلازا، وهو مركز تسوق يقع على الجانب الآخر من الميناء.

وأفيد بأن نحو مئتي شخص تجمعوا للتلويح بالأعلام الصينية وغناء النشيد الوطني. واندلعت أعمال العنف عقب وصول أنصار الديمقراطية إلى الموقع، حيث انتهى الأمر بكدمات ولطخ دماء على أشخاص من الجانبين. وسارع عناصر الشرطة الذين ارتدوا خوذات وحملوا دروعاً إلى مركز التسوق لفض الصدامات. وشوهد بعض الشباب من أنصار الديمقراطية لدى اعتقالهم من قبل الشرطة داخل مركز التسوق وخارجه.

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن الصدامات اندلعت بين الخصوم كذلك في محطة للقطارات. واتّهم أنصار الديمقراطية الشرطة بالانحياز وقمعهم بشدة أكثر مقارنة بمؤيدي الحكومة الذين لجأوا إلى العنف، وهي اتهامات نفتها الشرطة.