مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن في عملية أمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض، أمس، مقتل حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، الذي كان هو أيضاً شخصية بارزة في التنظيم، وأقام عشر سنوات في إيران، في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن العملية تمت في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وأضاف البيان: «لا يحرم مقتل حمزة بن لادن القاعدة من مهارات قيادية مهمة والصلة الرمزية بوالده فحسب، بل أيضاً يقوّض أنشطة مهمة في عمليات التنظيم».

وقال مسؤول أمريكي إن حمزة، الذي يُعتقد أن عمره 30 عاماً، قُتل قبل عدة أشهر قرب الحدود بين باكستان وأفغانستان، وتم إبلاغ ترامب وقتها بالعملية.

وكان حمزة إلى جانب والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، كما أمضى وقتاً معه في باكستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان الذي دفع كثيرين من كبار قيادات القاعدة إلى الذهاب إلى هناك، طبقاً لما ذكره معهد بروكينجز.