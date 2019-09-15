مقتل 23 مسلحاً في معارك بين الميليشيات في أفريقيا الوسطى

المصدر: بانغي - أ.ف.ب

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى مقتل 23 مسلحاً على الأقل في معارك بين ميليشيات كانت قد وقّعت في فبراير اتفاق سلام. ووقعت المعارك بين «الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى» و«حركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة».

وأثارت معارك عنيفة، وقعت في الأشهر الأخيرة بين ميليشيات، مخاوف من انهيار اتفاق السلام الهادف إلى إنهاء أعمال العنف التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى منذ سنوات.

وكان رئيس البلاد فاوستين أرشانج تواديرا قد صرّح، الشهر الحالي، لوكالة فرانس برس بأن الاتفاق «متين جداً»، إلا أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام «مينوسكا» أعلنت، السبت، اندلاع معارك في مدينة بيراو القريبة من الحدود السودانية.