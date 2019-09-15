اعتقالات جديدة في تركيا تحت ذريعة محاولة الانقلاب

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

في إطار حملة الاعتقالات غير المسبوقة التي تشنّها السلطات التركية، صدر أمر جديد بإلقاء القبض على 223 عسكرياً في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص، للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. وقالت قناة «تي آر تي خبر» إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه فيهم في 49 إقليماً تركياً وفي شمال قبرص، لافتةً إلى أن من بين هؤلاء 100 من الجيش، و41 من القوات الجوية، و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش في مدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو (تموز) 2016. لكن غولن ينفي أي دور له في الأمر. وفي إطار إجراءات تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفاً إلى حين محاكمتهم، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.