خطة أفريقية لمكافحة الإرهاب بمليار دولار

المصدر: واغادوغو - وكالات

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إضافة إلى موريتانيا وتشاد، أمس، خطة عمل تغطي الفترة بين عامي 2020 و2024 لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار، وذلك إثر قمتها الطارئة في واغادوغو.

وقال رئيس النيجر محمدو إيسوفو إن المجموعة قررت «تعبئة موارد مالية تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب»، على أن تعرض الخطة وتموّلها في ديسمبر خلال القمة المقبلة للمجموعة.

وفي مستهل القمة، تطرّق رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية جان كلود برو إلى «2200 هجوم وقعت في الأعوام الأربعة الأخيرة، إضافة إلى 11 ألفاً و500 قتيل وآلاف الجرحى وملايين النازحين ونشاط اقتصادي تأثر في شكل كبير ونزاعات طائفية متفاقمة» في الساحل.