داود أوغلو يستقيل من حزب أردوغان

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

أعلن أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم، أمس، أنه سيشكّل قريباً حزباً سياسياً منافساً.

وقدّم أحمد داود أوغلو، أثناء مؤتمر صحافي في أنقرة، استقالته من حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. وقال داود أوغلو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد أردوغان بين عامي 2014 و2016: «إنها مسؤوليتنا التاريخية، وواجبنا تجاه الأمة إنشاء حزب سياسي جديد، أستقيل من الحزب الذي خدمت فيه بفخر، وبذلت من أجله جهوداً كبيرة على مدى سنوات».

وعندما غادر رئاسة الوزراء، تعهّد داود أوغلو بعدم انتقاد أردوغان علناً، لكنّه كسر صمته في يوليو الماضي، خلال مقابلة صحافية طويلة اتّهم خلالها حزب العدالة والتنمية بالانحراف عن أهدافه، وندد بقرار الحزب إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، بعد أن خسر بفارق ضئيل في مارس لمصلحة المعارضة.

وقررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية بالإجماع، مطلع سبتمبر الجاري، إحالة داود أوغلو إلى لجنة تأديبية تمهيداً لفصله. وإثر إعلانه الاستقالة، وصف داود أوغلو قرار قيادة الحزب بأنه خطر جداً ولا يتلاءم مع المبادئ التأسيسية للحزب. ويأتي إعلان داود أوغلو في وقت نأت شخصيات حزبية أخرى بارزة، مثل الرئيس السابق عبد الله غول ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان وكلاهما من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، بنفسها عن أردوغان.