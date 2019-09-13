تحرّك أمريكي ضد الصين في مسألة «احتجازالأويغور»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين في مسألة احتجاز الأويغور، ويطالب الإدارة الأمريكية بالتدقيق في عمليات توقيف جماعي طاولت أبناء هذه الأقلية والنظر في كيفية معاقبة المسؤولين.

وينص مشروع القانون على تكليف الاستخبارات الأمريكية بإعداد تقرير في غضون ستة أشهر عن الحملة في إقليم شينغيانغ، شمال غربي الصين.

ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينغيانغ، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

كذلك ينص مشروع القانون على تعيين وزارة الخارجية منسّقاً خاصاً في ملف شينغيانغ والطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في تقارير تفيد بتضييق الصين على رعايا أمريكيين وأبناء هذه الأقلية.

ويحض مشروع القانون وزير الخارجية مايك بومبيو على النظر في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين صينيين مسؤولين عن هذه الممارسات وخصوصاً تشين كوانغوو مسؤول الحزب الشيوعي في شينغيانغ.