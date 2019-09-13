واشنطن تفعّل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

المصدر: واشنطن، مكسيكو - أ.ف.ب

فعّلت الولايات المتحدة، معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، رداً على تحركات حربية لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان. وقال بومبيو إن التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا .

وكذلك وجود مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديداً للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا. وأضاف بومبيو في البيان، أنّ تفعيل المعاهدة هو إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد لنظام مادورو في المنطقة.

مشيراً إلى أنّ سياسة النظام الاشتراكي الفنزويلي الاقتصادية الكارثية، لا تزال تتسبب بأزمة لاجئين غير مسبوقة.

على صعيد متصل، دعت مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، كلاً من الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى الحوار لمحاولة الخروج من الأزمة السياسية.

وقالت موغيريني في المكسيك ثاني محطة في جولة لها بأمريكا اللاتينية على ثلاث دول ومخصصة جزئياً للوضع في فنزويلا: «الحوار هو دائماً أفضل من التقاتل، نأمل أن يستأنف قريباً، اعتقد أنه ليس من مصلحة أحد تأجيج الانقسامات والمشكلات الاقتصادية للبلاد».