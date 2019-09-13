انفجارات تهزّ مستودعاً عسكرياً تركياً في قبرص

المصدر: نيقوسيا - وكالات

هزّت سلسلة انفجارات فجر أمس، مستودعاً للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، ما أدى إلى اندلاع النيران من دون وقوع إصابات، وفق ما ذكره مسؤولون قبارصة - أتراك.

ووقعت الانفجارات التي لم تعرف أسبابها بعد منتصف الليل في مستودع عسكري تركي في شاتالكوي الواقعة على مقربة من مدينة كيرينيا عند السواحل الشمالية للجزيرة، وفق ما أوضحت المصادر. واستمرت الانفجارات لساعات عدة، ما أثار الهلع بين السكان ونزلاء فندق بحري مجاور تعرّض لأضرار.

وأجلت السلطات، النزلاء تأميناً لسلامتهم، بينما توجّه الزعيم القبرصي - التركي مصطفى اكنجه إلى المكان، إذ أعلن أنّ الأهم أنّ أحداً لم يصب بأذى. بدوره، أكّد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقوع الانفجارات، لافتاً إلى السيطرة على الحريق الذي اندلع.

لافتاً إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب. وقالت وزارة الدفاع التركية، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الأناضول، إنّ انفجاراً لم يتم تحديد سببه بعد، وقع في ساعة مبكرة في مستودع للذخيرة بإحدى المناطق العسكرية في مدينة غرنة، مشيرة إلى أنّه تمت السيطرة على الحريق. وذكرت الأناضول أنه جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة عقب الحادث الذي لم يسفر عن خسائر بشرية، مضيفة: «تم البدء بشكل فوري بالإجراءات اللازمة لتحديد سبب الانفجار، بإشراف لجنة تحقيق».