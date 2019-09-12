نيويورك تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أحيت نيويورك، أمس، ذكرى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص في أحداث 11 سبتمبر 2001 في مراسم رسمية في غراوند زيرو حيث أسقطت الطائرات التي اختطفها تنظيم القاعدة برجي مركز التجارة العالمي.

وتجمع أقارب الضحايا وضباط شرطة ورجال إطفاء وقادة المدينة أمام النصب التذكاري الوطني لضحايا 11 سبتمبر لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لأعنف هجوم يقع على الأراضي الأمريكية. ووقف الحضور دقيقتي صمت في تمام الساعة 8:46 صباحاً و9:03 صباحاً حين اصطدمت الطائرتان المختطفتان بالبرجين الشمالي والجنوبي لمركز التجارة العالمي.

وحضر حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو وسلفاه مايكل بلومبرغ ورودي جولياني. وفيما بات تقليداً سنوياً، بدأ أهالي الضحايا في تلاوة القائمة الطويلة للقتلى، قائلين كلمات قليلة تمجد ذكراهم في مراسم استمرت أربع ساعات تقريباً.