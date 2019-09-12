ترودو يحل البرلمان الكندي

المصدر: أوتاوا - وكالات

أمر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، بحل البرلمان وذلك وفقاً لما أعلنته محطة تلفزيون (سي بي سي) الكندية الرسمية.

أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو، أمس، حل مجلس العموم معطياً إشارة الانطلاق لحملة الانتخابات التشريعية الكندية في 21 أكتوبر.

والتقى ترودو المرشح لولاية ثانية الحاكمة العامة لكندا جولي باييت، من أجل حل مجلس العموم الذي يعتبر الغرفة الثانية في البرلمان الكندي بموجب دورها كممثلة للملكة إليزابيث الثانية رئيسة الدولة. وقال ترودو، أمام الصحفيين: «لقد التقيت الحاكمة العامة التي وافقت على طلبي حل مجلس العموم».