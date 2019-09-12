«فاكساي» يتسبب بانقطاع الكهرباء في 430 ألف منزل في اليابان

المصدر: طوكيو-وكالات

أعلنت شركة الكهرباء في اليابان أمس أن 430 ألف منزل ما زالوا يعانون من انقطاع الكهرباء بالقرب من طوكيو، وذلك بعد هبوب إعصار قوي.

وكان إعصار «فاكساي» قد ضرب منطقة طوكيو الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات والتسبب في حدوث أضرار لأعمدة الكهرباء. وفي مقاطعة تشيبا، أدى الإعصار لإسقاط عمودي لتوصيل الكهرباء.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن موجة حر شديدة ضربت البلاد أمس، ما أسفر عن وفاة شخصين من كبار السن بسبب ضربة شمس، كما جرى نقل عشرات آخرين لمستشفى في المقاطعة، الواقعة شرق العاصمة اليابانية.

وأوضحت شركة الكهرباء أنها لا تعرف ما إذا كانت سوف تستطيع إعادة خدمات الكهرباء في جميع المنازل.