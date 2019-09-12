تعديلات على حكومة شينزو آبي

المصدر: طوكيو - وكالات

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس 3 تعديلات على حكومته شملت انتقال وزير الاقتصاد إلى الخارجية ووزير الخارجية إلى الدفاع، مع ضم سياسي شاب إلى الفريق.

ويبقى شعار هذا التعديل الحكومي الجديد «الاستقرار والتحدي». والاستقرار قضى بالحفاظ على ركني الحكومة مع بقاء تارو آسو وزيراً للمالية ويوشيهيدي سوغا أميناً عاماً للحكومة متولياً أيضاً مهام المتحدث باسم السلطة التنفيذية.

وانتقل وزير الخارجية تارو كونو إلى الدفاع، ما يمكن أن يعكس دعم آبي لخطه الحازم في الخلاف أخيراً مع سيؤول الذي انعكس على العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين. أما توشيميتسو موتيغي الذي كان في صلب المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بعد خروجها من اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، فانتقل من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الخارجية.