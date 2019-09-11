ترامب يقيل بولتون بـ«تغريدة»

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر«تويتر» أمس، أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي لأنه «يختلف بشدة» مع مواقفه.

وكتب ترامب في تغريدة «أبلغت جون بولتون الليلة (قبل) الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض»، مشيراً إلى أنه سيرشح خلفاً له الأسبوع المقبل.

ونفى بولتون أن يكون تعرض للإقالة مؤكداً أنه قدم استقالته.

وأثار النبأ صدمة في واشنطن، ويأتي بعد أيام من تسبب ترامب في الغضب بإعلانه إلغاء محادثات سرية مع حركة طالبان الأفغانية.

تشدد

وبولتون شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه باجتياح العراق وغيره من قرارات السياسة الخارجية المتشددة. ويُعتبر واحداً من الذين يلعبون دوراً في تشدد موقف البيت الأبيض من إيران وفنزويلا وغيرها من مناطق التوتر.

وصدر تصريح ترامب بعد أن أعلن المكتب الصحافي في البيت الأبيض أن بولتون سيعقد مؤتمراً صحافياً حول قضايا الإرهاب إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو.

وطعن بولتون في رواية ترامب للأحداث، قائلاً إن الرئيس لم يقدم على إقالته شخصياً. وكتب على تويتر، لقد قدمت استقالتي الليلة قبل الماضية وقال الرئيس «دعنا نتحدث عنها غداً».