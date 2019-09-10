«فاكساي» يضرب طوكيو ويوقف حركة القطارات

المصدر: طوكيو - وكالات

ضرب إعصار فاكساي القوي منطقة طوكيو الكبرى في وقت مبكر من صباح أمس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين، وأحدث إرباكاً تسب في توقيف حركة القطارات.

وعلّقت شركة شرق اليابان للسكك الحديد جميع الخطوط في منطقة طوكيو الكبرى، حيث وصل إعصار فاكساي إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا المجاورة لطوكيو قبيل الخامسة صباحاً، كواحد من أقوى الأعاصير المسجلة على الإطلاق في منطقة كانتو شرقي اليابان. ووفقاً للشرطة، توفيت امرأة في الخمسين من عمرها تقاذفتها الرياح لتصطدم بجدار.

ووصلت سرعة الرياح إلى 209 كيلومتراً في الساعة بجزيرة كوزو وغيرها من الجزر وفي مطار هانيدا، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وصاحب الإعصار هطول أمطار وصلت إلى أكثر من 440 ملم في مدينة إيزو.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزاميّة لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقّعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكمّيات الأمطار مستويات قياسيّة.

وحُرمت نحو 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرّر ما لا يقلّ عن 10 منازل في شيزوكا قرب طوكيو، حيث تحطّمت نوافذ وانقلبت سيّارات، وفق وسائل إعلام محلّية.

ودعت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانية السكّان إلى «توخّي الحذر من العواصف والأمواج القويّة والانهيارات الأرضيّة والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات». وأظهرت مشاهد تلفزيونيّة سقفاً ضخماً لمحطّة وقود منهاراً في تاتياما، جنوبي طوكيو.

وقرّرت أحياء في العاصمة إبقاء المدارس مغلقة، بسبب المخاطر المرتبطة بالرياح التي يُتوقّع أن تظل قويّةً حتّى بعدَ مرور الإعصار.