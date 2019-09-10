واشنطن تدرس فرض عقوبات على أنقرة بسبب «إس 400»

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس 400، لكن لم تتخذ أي قرارات.

وقال منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات على أنقرة: «ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر». ولم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.

وأنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة إس 400 التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديداً لمقاتلات إف 35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.