كونتي يعد بـ«عهد إصلاح جديد» في إيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

وعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في كلمة ألقاها، أمس، في مجلس النواب قبل التصويت على الثقة في حكومته، بـ«عهد إصلاح جديد» يجعل من إيطاليا «بلداً أفضل»، طالباً من أوروبا دعم حكومته.

وعرض كونتي الذي احتفظ بمنصبه على رأس ائتلاف حكومي جديد بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من يسار الوسط، في خطاب طويل استمر ساعة ونصف الساعة، «مشروعا سياسيا واسع النطاق» سيمتد تطبيقه على كامل ولايته التي يفترض أن تستمر حتى 2023.

والتغيير على حد قوله سيكمن بشكل خاص في اعتدال النبرة، ودعا في هذا السياق السياسيين، وكذلك المواطنين إلى «المزيد من الرزانة، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية».

كما تمنى على وزرائه لزوم «اللحمة والولاء»، في إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي السابق بين حركة خمس نجوم وحزب الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني، والذي شهد مشاجرات وسجالات يومية.

وقال كونتي إن «المواطنين يتوقعون منا خطابا وعملا بمستوى مهامنا، ومزيدا من الإنسانية»، مشددا على وجوب «إعادة الثقة» في المؤسسات.

وعرض كونتي برنامجا أطلق عليه اسم «ميثاق سياسي واجتماعي»، يستعيد الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، مؤكدا عزمه على «النهوض بالبلاد تحت شعار التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية».

وعلى المستوى الأوروبي، دعا إلى تنفيذ «مشروع مشترك حقيقي» طارحا فكرة عقد «مؤتمر حول مستقبل أوروبا» حتى تحيي القارة موقعها على المستوى الدولي، وتعيد تحديد دورها «وسط عالم في تحول تام». كما يتوقع كونتي من أوروبا «المزيد من التضامن» في مسألة الهجرة، مع قيام «مبادرات ملموسة» في ملف تعتزم إيطاليا من الآن فصاعدا «معالجته بشكل هيكلي» مع إعطائه طابعا «أكثر إلحاحا».

وقاطع نواب من «إخوة إيطاليا» و«الرابطة» عدة مرات كونتي هاتفين «انتخابات انتخابات».

وفي هذه الأثناء كان مئات من ناشطي الحزبين اليمينيين المتطرفين يتظاهرون بصخب أمام البرلمان رافعين أعلاما إيطالية وبعضهم رفع يده مؤديا التحية الفاشية.

ورفعت لافتة عليها صورة جوزيبي كونتي وعليها شعار «اترك مقعدك، انتخابات فورية»، فيما خطب سالفيني في المتظاهرين متوعدا بـ«معارضة جدية» للحكومة الجديدة.