حزب بوتين يفقد ثلث مقاعده في انتخابات موسكو

المصدر: موسكو ـ وكالات

مني الحزب الحاكم في روسيا بخسائر كبيرة في انتخابات برلمان مدينة موسكو التي جرت، أول من أمس، وخسر فيها أكثر من ثلث مقاعده، بحسب ما أظهرت النتائج، أمس، عقب حملة قمع شنتها الشرطة لاحتجاجات مناهضة للحكومة خلال الصيف.

وأظهرت بيانات شبه مكتملة استشهدت بها وكالة الإعلام الروسية، أن حزب روسيا المتحدة قد فقد نحو ثلث المقاعد التي كان يسيطر عليها.

وذكرت الوكالة أن الحزب في سبيله للفوز بستة وعشرين مقعداً من مقاعد برلمان موسكو الخمسة والأربعين وهو ما يكفيه للاحتفاظ بالأغلبية. كان الحزب قد حصل في عام 2014 على 28 مقعداً لمرشحين باسمه، فضلاً عن 10 لمرشحين مستقلين يدعمهم.

وأضافت الوكالة أن الحزب الشيوعي انتزع هذه المرة مقاعد من حزب روسيا المتحدة، حيث ذكرت تقارير أنه حصل على 13 مقعدا ارتفاعا من خمسة، بينما حصل حزب يابلوكو الحر وحزب آخر على ثلاثة مقاعد لكل منهما. ولكن ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين قلل من حجم الخسائر.