الهند تفرض حظر تجول بكشمير

المصدر: نيودلهي- رويترز

أعلن مسؤولون وشهود عيان أن الهند فرضت، أمس، حظراً للتجول في مناطق عدة من إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين

وصرح مسؤولون بأن 12 على الأقل من السكان المحليين وستة من قوات الأمن أصيبوا في الاشتباكات، التي وقعت الليلة قبل الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقال مسؤول هندي طالباً عدم ذكر اسمه: إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات الرش لمواجهة الحشود، التي أصرت على استكمال المسيرة ورشقت قوات الأمن بالحجارة.

وأضاف «استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل، وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وطلقات الرش».

ووقعت تلك الاشتباكات في منطقتين في سريناغار المدينة الرئيسة بالشطر الهندي من كشمير.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على طول طريق المسيرة الممتد لخمسة كيلومترات، ويمر عبر وسط المدينة.

وقال شاهدان: إن سيارات تابعة للشرطة أعلنت عبر مكبرات الصوت قيوداً تشبه حظر التجول في سريناغار ومناطق مجاورة.