تعديل وزاري وشيك في اليابان

المصدر: طوكيو-رويترز

ذكرت صحيفة «سانكي شيمبون» اليابانية، أمس، أن رئيس الوزراء شينزو آبي يفكر في إسناد وزارة الدفاع إلى وزير الخارجية تارو كونو، خلال التعديل الوزاري الذي سيجريه هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها، إن كونو قد يخلف‭‭‭ ‬‬‬تاكيشي إيوايا وزير الدفاع الحالي، عقب الموقف المتشدد الذي اتخذه وزير الخارجية ضد كوريا الجنوبية بشأن قضايا تعود لزمن الحرب، والذي أدى إلى توتر العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن آبي يأمل أن يعزز كونو (56 عاماً)، دور اليابان في التعاون الأمني الثلاثي بين طوكيو وواشنطن وسيئول وسط استمرار الخلاف.

ويشتهر كونو بعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة، وعلاقته الإيجابية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.