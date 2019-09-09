وزيران فرنسيان في موسكو اليوم لإنعاش العلاقات مع روسيا

المصدر: باريس- د.ب.أ

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي في موسكو، اليوم، نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، في خطوة جديدة ضمن جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنعاش العلاقات مع روسيا.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن هذه أول زيارة من نوعها منذ عام 2014، وتأتي عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمقر الإقامة الصيفي لماكرون في 19 أغسطس الماضي قبل اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع.

يذكر أن الاجتماعات السنوية بين وزراء الدفاع والخارجية الروس والفرنسيين بدأت عام 2002، وتم تعليقها بعدما ضمت روسيا جزيرة القرم ودعمت انفصالين في شرق أوكرانيا.

وكان ماكرون قد انتقد التدخل الروسي في انتخابات دول أخرى وقمعها للمعارضة المحلية، ولكنه في الوقت نفسه قال هو ومساعدوه إن العمل مع روسيا يعد أمراً أساسياً لحل عدد من أزمات السياسة الخارجية، التي تشمل سوريا وليبيا وإيران.

وتأتي زيارة الوزيرين الفرنسيين لموسكو بعد أيام من اتفاق روسيا وأوكرانيا على تبادل السجناء، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الاتفاق بأنه يظهر «الاستعداد لتجديد الحوار» بين الدولتين.

وقال لودريان إن الصراع في أوكرانيا سوف يتصدر جدول أعمال اجتماع مجلس التعاون الذي سوف أحضره في موسكو.