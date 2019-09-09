إصابة 14 شخصاً بانفجار في ألمانيا

المصدر: فرويدنبرج (ألمانيا) - د.ب.أ

أُصِيب 14 شخصاً بسبب انفجار وقع خلال حفل تقليدي في بلدة فرويدنبرج-ألشن غربي ألمانيا. وقال ناطق باسم الشرطة في منطقة زيجرلاند، أمس، إن هناك خطراً على حياة ستة مصابين، مضيفاً أن من المرجح أن يكون الحادث بسبب انفجار دهون في مقلاة وتم نقل الأشخاص ذوي الإصابات الخطيرة على متن مروحية إلى عيادتين متخصصتين في منطقة رورجبيت وكولونيا.

ويعتقد أن الأمطار كانت تهطل وقت وقوع الحادث في فرويدنبرج ولم يُعرف بعد ما إذا كانت مياه الأمطار قد سقطت على الدهن الساخن وأحدثت الانفجار، واستبعدت السلطات أن يكون الحادث جراء انفجار غاز، وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة.

ويُطلق على هذا الحفل «حفل الخبيز»، حيث يتم تشغيل فرن قروي في البلدة. وقد هرعت قوات الإنقاذ والإطفاء والشرطة بأعداد كبيرة إلى مكان الحادث. ولم تستطع الشرطة الإجابة على سؤال عن عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الحفل وقت وقوع الحريق.