قائد جديد للجيش في كوريا الشمالية

المصدر: بيونغيانغ ـ وكالات

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن بيونغيانغ عينت جنرالاً متخصصاً في المدفعية قائداً لجيشها، وهو ما يعني بحسب خبراء احتمال تطوير أسلحة جديدة.

والليلة قبل الماضية، أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن باك جونغ شون عُين «رئيساً لأركان الجيش الشعبي الكوري»، وأوردت أن القرار أُعلن خلال اجتماع شارك فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وخلف باك ري يونغ جيل الذي تولى هذا المنصب مرتين منذ 2013، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وقبل ذلك، شغل منصب القائد الأعلى لسلاح المدفعية، وتثير ترقيته احتمالات بعودة بيونغيانغ إلى الاستثمار في تطوير أسلحة جديدة كما قال الباحث أهن شان إيل الكوري الشمالي الذي انتقل إلى الجنوب. وقال: «يجب التذكير بأن باك رافق كيم خلال التجارب لاختبار أسلحته الجديدة».