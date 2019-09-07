باكستان تتوعد الهند بالرد بشأن كشمير

المصدر: إسلام آباد - رويترز

صعّدت إسلام آباد، أمس، من لهجتها تجاه نيودلهي، وقال رئيس وزراء باكستان إن بلاده سترد بأقصى ما يمكنها على تصرفات الهند في كشمير المتنازع عليها، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية أي «كارثة» بعد ذلك.

وجاءت تصريحات خان في يوم الدفاع السنوي الذي تحتفي فيه البلاد بمقاتليها في حرب 1965 مع الهند، ما يبرز تصاعد التوتر بين الخصمين المسلحين نووياً بعد أن ألغت نيودلهي الشهر الماضي الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الشطر الخاضع لحكمها من كشمير.

وقال خان في بيان بثه موقع راديو باكستان الرسمي: «لقد أبلغت الجميع بأن باكستان لا تريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لباكستان أن تغضّ الطرف عن التحديات التي تهدد أمنها وسلامتها».

وأضاف: «نحن مستعدون لأكبر رد ممكن، وفي حالة الفشل سيكون المجتمع الدولي مسؤولاً عن العواقب الكارثية».