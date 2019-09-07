واشنطن تطالب ألمانيا بحظر حزب الله

المصدر: برلين - وكالات

طالبت الولايات المتحدة ألمانيا، أمس، بحظر ميليشيات حزب الله في الأراضي الألمانية على غرار هولندا وبريطانيا.

وكتب السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينل، في مقال نشره في صحيفة دي فيلت الألمانية «خاصة»، أنه بغض النظر عن موقف الاتحاد الأوروبي فإنه من الممكن أن تقوم ألمانيا بحظر حزب الله بشكل كامل على أراضيها، على غرار هولندا وبريطانيا.

وقال ريتشارد غرينل: «هذه الخطوة لن تدرأ فقط حزب الله وتمنعه من البحث عن أنصار وأموال تبرعات في ألمانيا، بل إن برلين سوف ترسل بذلك إشارة قوية بأنها لا تتسامح مع العنف والإرهاب ومعاداة السامية».

وتعليقاً على تبرير برلين عدم حظرها الحزب بأنها تريد الحفاظ على علاقاتها مع لبنان، نظراً لأن حزب الله مكوّن من مكونات الحكومة اللبنانية، قال غرينل: «هذا التبرير ينطوي على مغالطة كبيرة»، موضحاً أن الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا تقيم علاقات قوية مع لبنان.

وأضاف أن لبنان «يحصل على مساعدات تنموية من الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى في العالم». وقال: «في الوقت نفسه نبقى مخلصين لمبادئنا ونصف حزب الله بما هو عليه منظمة إرهابية».