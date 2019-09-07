«دوريان» يصل أمريكا للمرة الأولى وسط مخاوف من حصيلة مروّعة

المصدر: واشنطن، ناساو - وكالات

أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، أمس، أن إعصار «دوريان» بلغ اليابسة فوق كيب هاتراس، في نورث كارولينا لتكون هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الأراضي الأمريكية.

وبلغ الإعصار اليابسة كعاصفة من الفئة الأولى، حيث إن قواه قد ضعفت بشكل ملحوظ منذ ضرب جزر البهاماس قبل أيام سابقة.

ورغم ضعف قوته، حذر المسؤولون من فيضان محتمل حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات المياه لأكثر من سبعة أقدام (متران فاصل واحد).

وأضاف المركز: «من المحتمل أن ارتفاع المياه سوف يكون مصحوباً بأمواج عالية ومدمرة».

وقال وزير الصحة في جزر البهاماس، دوان ساندز، إن عدد القتلى سيكون «صادماً». وتأكد بالفعل وفاة 30 شخصاً حتفهم على سلسلة الجزر إلى جانب مئات المفقودين وفق ما أكد رئيس وزراء الباهاماس اوبير مينيس الليلة قبل الماضية لشبكة «سي إن إن» وأشار إلى دمار سيستمر «لأجيال».

من جهته، قال وزير الصحة دوان ساندز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن وسائل خاصة نقلت إلى المكان من أجل الاهتمام بالجثث ومساعدة السلطات المحلية على مواجهة الدمار.

وفي ناساو يشعر ستيفن ترونكيست الذي وصل إلى الباهاماس مع ابنيه البالغين من العمر أربعة أعوام وسبعة أعوام، بالسرور لأنه نجا. وقال: «خلال مرور الإعصار تضرعت إلى الله بأن يأخذني ويدعهما يعيشان». وأضاف: «نجوت بعدما تمسكت بأحد الأبواب».