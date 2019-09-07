قلق أوروبي من زيادة تدفق اللاجئين عبر تركيا

المصدر: برلين - وكالات

عبرت الحكومة الألمانية عن قلقها من تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعماً مالياً وتأييداً أوروبياً لمشروع إقامة منطقة آمنة في سوريا.

وتتابع الحكومة الألمانية بقلق متزايد وتيرة تدفق القوارب التي تحمل على متنها مهاجرين من تركيا إلى الجزر اليونانية. وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس في برلين:

«نتابع التطور بقلق»، مؤكدة في المقابل أن أعداد المهاجرين الذين يفدون حاليا إلى اليونان لا تزال أقل على نحو واضح من أعدادهم قبل توقيع اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس عام 2016. وقالت فيتس إنه من المهم الآن زيادة عدد حالات الترحيل من اليونان إلى تركيا على نحو واضح. وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة المهاجرين إلى تركيا، إذا تبين انتقالهم بشكل غير شرعي إلى الجزر اليونانية ولم يحصلوا على لجوء.