حزب ألماني يتهم الحكومة بالتغافل عن المستقبل

اتهم الحزب الديمقراطي الحر، الحكومة الألمانية بأنها ليست مستعدة بما يكفي للتحول الرقمي والديموغرافي.

وقالت ورقة للحزب أعلنتها كتلته البرلمانية في «البوندستاج» خلال مؤتمر عقد في يينا شرقي البلاد: «إن ألمانيا تعيش الآن على مقدراتها الحاضرة، لكنها تغفل عن المستقبل». وأضاف الحزب قائلا: «لا بد أن تكون ألمانيا هي من يشكل هذه التغيرات لا أن تكون مفعولاً بها فيها».

وكتب الحزب عن نفسه: «سنكون صوت العقل في أوقات الإثارة»، وسنكون «ممثلاً للسياسة النابعة من وسط مجتمعنا». أضاف: «إن مهمة الديمقراطيين الأحرار تتمثل فوق ذلك في الكفاح من أجل السلام وتفاهم الشعوب والتجارة الحرة وفي دعم الحرية والتعددية».

وقالت ورقة الحزب: البعض «يضحكون للشيخ الأبيض الكبير» أو يشوهون أصحاب الإنجازات ويقولون عنهم إنهم طفيليات الشراب المتبقي، ويصفون اللاجئين بأنهم «اللاجئون المجرمون» والبعض لا يعرف التسامح مع منهج حياة يخالف منهجه، مبينة أن «هذه الأحكام المسبقة والتعميمات الخاطئة تهدد السلم الاجتماعي». برلين- د.ب.أ