وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر 95 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، أول زعيم للبلاد بعد الاستقلال، أنه توفي عن عمر يناهز 95 عاما.

وأضاف التقرير أنه توفي بعد صراع مع المرض. وأطاح انقلاب عسكري بموغابي في نوفمبر عام 2017 لينهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وروبرت موغابي هو سياسي ثوري من زيمبابوي وأول رئيس حكومة، وثاني رئيس لزيمبابوي. اشتهر بصراعة ضد البريطانيين عندما كانت زيمبابوي تعرف باسم روديجا.

وأعجب بالفكر الماركسي والقومي منذ سن مبكر، وأصبح لاحقًا أمين سر الحزب الديمقراطي القومي أو ما يعرف بـ NDP. وعندما عزز موطئ قدمه في المجال السياسي أسس الحركة الاشتراكية القومية ZANU التي صممت على دحر البريطانيين من بلدهم الأم.

بعد نيل بزيمبابوي استقلالها أصبح موغابي رئيسا للوزراء، ثم أصبح رئيسًا لها، واستمرّ في منصبه هذا حتى 21 نوفمبر 2017.

تمكن أثناء فترته الرئاسيّة من توحيد اتحاد الشعب الزيمبابوي الأفريقي Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) مع اتحاد القوميين الزيمبابوي الأفريقي Zimbabwe African National Union (ZANU متحديًا بذلك جميع من هدد بإنشاء مستعمرة مستقلّةٍ في زيمبابوي.

بدأت المعارضة لحكمه بالنمو بسبب فترة حكمه الطويلة وسياسته التي كان يتبعها في إدارة البلاد. وقيل إن حملاته الانتخابيّة كانت مليئةً بالخداع والعنف. وفي نوفمبر عام 2017 أجبر موغابي على ترك منصبه كرئيس بسبب الانقلاب الذي حصل في البلاد.