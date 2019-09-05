جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا بعد تلقيها "تهديدات"

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا الخميس أن بريتوريا "أغلقت موقتا" بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا بعد تلقيها "تهديدات" بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لوكالة فرانس برس "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين وقررنا أن نغلق مؤقتا" سفارة جنوب إفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاغوس مع "تقييم الموقف".

وأضاف "سنراقب الوضع .. حين نرى ذلك ضروريا، سنعيد فتح" السفارة والقنصلية.

وشهدت جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب إفريقيا ثلاثة أيام من أعمال شغب ضد أجانب خلفت سبعة قتلى قبل عودة الهدوء إليها الأربعاء. ودمرت عشرات المتاجر وتم حرق شاحنات يشتبه أن سائقين أجانب كانوا يقودونها. ولم تعلن جنسيات الضحايا بعد.

وأثارت أعمال العنف هذه غضبا وقلقا في القارة الافريقية، ودعت دول إفريقية جوهانسبرغ للهدوء فيما حضّت مواطنيها على توخي الحذر.

ويواجه العمال الأجانب مشاعر معادية للاجئين في جنوب إفريقيا، ثاني أكبر اقتصاد في القارة، حيث يتنافسون مع المواطنين المحليين خصوصا في القطاعات التي لا تحتاج لعمالة ماهرة.

وأوقفت السلطات الجنوب إفريقية 420 شخصا منذ الأحد.

وكثّفت نيجيريا، التي تشكّل مصدرا كبيرا للعمالة الأجنبية في جنوب إفريقيا، الإجراءات الأمنية بعد اعتداءات انتقامية، فيما نشبت أعمال عنف أيضا في الكونغو الديموقراطية الاربعاء.

وأعلنت شركة "ام تي ان" الجنوب إفريقية للاتصالات إغلاق متاجرها بشكل موقت في نيجيريا كإجراء وقائي بعد أن هاجم محتجون متاجر للشركة العملاقة في عدة مدن نيجيرية.