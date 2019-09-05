أمريكا تعاقب شبكة تهريب للحرس الثوري وحزب الله

المصدر: واشنطن - وكالات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزوّدت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وذكرت أن فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وميليشيا حزب الله اللبناني، حققا مكاسب مالية من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى سوريا في الأغلب، وأن هذه الإمدادات كانت بقيمة أكثر من 750 مليون دولار خلال فصل الربيع فحسب.

واستبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.

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